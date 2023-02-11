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Ракурс
Рашисти завдали ракетного удару з Су-35, фото: «Факти ICTV»

Російська авіація вдарила по Вовчанську на Харківщині

11 лют 2023, 10:57
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Російська авіація завдала ракетного удару по місту Вовчанську Харківської області, розташованому неподалік від кордону з рф.





Про це сьогодні, 11 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Ворог завдав ракетного удару з Су-35 по Харківській області, а саме Вовчанську", — зазначив Мельник. — Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своїй сторінці попередив Жителів Харкова та області про загрозу нових російських обстрілів.

Сьогодні протягом дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги та не покидайте укриттів до відбою, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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