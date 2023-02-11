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Более 460 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения
461 ребенок погиб в результате российского вторжения — Офис генпрокурораhttps://racurs.ua/n179819-461-rebenok-pogib-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 11 лютого, вже 461 дитина стала жертвою повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 922 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 443;
- Харківській області — 272;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 87;
- Запорізькій області — 84;
- Миколаївській області — 83;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 64.
Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 338 зруйновані повністю.
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