Более 460 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения

https://racurs.ua/n179819-461-rebenok-pogib-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.html

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В Україні станом на сьогодні, 11 лютого, вже 461 дитина стала жертвою повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 922 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 443;

Харківській області — 272;

Київській області — 123;

Херсонській області — 87;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 64.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 338 зруйновані повністю.