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Более 460 детей погибли в результате полномасштабного российского вторжения

461 ребенок погиб в результате российского вторжения — Офис генпрокурора

11 фев 2023, 11:36
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В Україні станом на сьогодні, 11 лютого, вже 461 дитина стала жертвою повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 922 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 443;
  • Харківській області — 272;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 87;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 338 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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