Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Понад 460 дітей загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення

461 дитина загинула внаслідок російського вторгнення — Офіс генпрокурора

11 лют 2023, 11:36
999

В Україні станом на сьогодні, 11 лютого, вже 461 дитина стала жертвою повномасштабного російського вторгнення, ще щонайменше 922 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 443;
  • Харківській області — 272;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 87;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Через російські обстріли та бомбардування в Україні пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, з них 338 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів