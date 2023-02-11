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Пушка L-70, фото: Arvydas Anušauskas

Украина получила от Литвы партию зенитных пушек L-70 (ФОТО)

11 фев 2023, 14:24
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Литва передала Україні партію зенітних гармат L-70, призначених для боротьби з безпілотниками.





Про це сьогодні, 11 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Партія відправлених Литвою зенітних гармат L-70 та боєприпаси до них, які допоможуть захистити критичну інфраструктуру, вже прибула до України, — зазначив він, опублікувавши фото розвантаження однієї з цих гармат.

9 лютого під час спільного брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим Анушаускас повідомив, що Україна отримає «36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами».

Гармати L70 призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до 5 км за будь-яких погодних умов. Нещодавно українські військові пройшли курс навчання роботи з цими комплексами.

Источник: Ракурс


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