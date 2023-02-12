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Сбитый 10 февраля иранский дрон-камикадзе
Разведка обнародовала доказательство привлечения россией курдов к запускам «шахедов» по Украине (АУДИО)https://racurs.ua/n179859-razvedka-obnarodovala-dokazatelstvo-privlecheniya-rossiey-kurdov-k-zapuskam-shahedov-po-ukraine.htmlРакурс
росія залучає курдських найманців до організації атак дронів по Україні, — розвідка
10 лютого під час чергової масованої атаки по Україні, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.
При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed, — йдеться в повідомленні ГУР.
Уточнюється, що під час проведення своїх операцій в Сирії росіяни вже залучали озброєні загони, що складалися з курдських і афганських найманців.
24 листопада 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що ЗСУ знищили іранських інструкторів, які прибули до тимчасово окупованого Криму, щоб допомагати росіянам з експлуатацією дронів-камікадзе.
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