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Збитий 10 лютого іранський дрон-камікадзе
Розвідка оприлюднила доказ залучення росією курдів до запусків «шахедів» по Україні (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n179859-rozvidka-opryludnyla-dokaz-zaluchennya-rosiieu-kurdiv-do-zapuskiv-shahediv-po-ukrayini-audio.htmlРакурс
росія залучає курдських найманців до організації атак дронів по Україні, — розвідка
10 лютого під час чергової масованої атаки по Україні, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.
При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed, — йдеться в повідомленні ГУР.
Уточнюється, що під час проведення своїх операцій в Сирії росіяни вже залучали озброєні загони, що складалися з курдських і афганських найманців.
24 листопада 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що ЗСУ знищили іранських інструкторів, які прибули до тимчасово окупованого Криму, щоб допомагати росіянам з експлуатацією дронів-камікадзе.
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