Збитий 10 лютого іранський дрон-камікадзе

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росія залучає курдських найманців до організації атак дронів по Україні, — розвідка

10 лютого під час чергової масованої атаки по Україні, ГУР перехопило розмову операторів іранських дронів, які уточнюють координати цілі.

При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання Shahed, — йдеться в повідомленні ГУР.

Уточнюється, що під час проведення своїх операцій в Сирії росіяни вже залучали озброєні загони, що складалися з курдських і афганських найманців.

24 листопада 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що ЗСУ знищили іранських інструкторів, які прибули до тимчасово окупованого Криму, щоб допомагати росіянам з експлуатацією дронів-камікадзе.