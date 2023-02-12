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Российский самолет сбили в районе Бахмута, скриншот видео
Возле Бахмута сбили еще один российский самолет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179861-vozle-bahmuta-sbili-esche-odin-rossiyskiy-samolet-video.htmlРакурс
У битві за Бахмут українські прикордонники збили ще один ворожий літак.
Це вже другий за тиждень підтверджений реактивний літальний апарат, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу. Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Генштабу ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.
Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання «пташка» задимілась і почала різке зниження, — вказано в описі відео. — Зіткнувшись з землею, літак розбився.
Зазначається, що пілот збитого літака, ймовірно, також «демілітаризувався» разом з ним, оскільки його катапультування українські військові не побачили.
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