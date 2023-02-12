Російський літак збили в районі Бахмуту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179861-bilya-bahmutu-zbyly-sche-odyn-rosiyskyy-litak-video.html

Ракурс

У битві за Бахмут українські прикордонники збили ще один ворожий літак.

Це вже другий за тиждень підтверджений реактивний літальний апарат, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу. Про це сьогодні, 12 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Генштабу ЗСУ, де також опубліковане відповідне відео.

Вразити повітряну ціль, вірогідно штурмовик Су-25, вдалось з переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання «пташка» задимілась і почала різке зниження, — вказано в описі відео. — Зіткнувшись з землею, літак розбився.

Зазначається, що пілот збитого літака, ймовірно, також «демілітаризувався» разом з ним, оскільки його катапультування українські військові не побачили.