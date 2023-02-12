Испытания украинского аналога «шахедов» попали на видео

Во время испытания украинского дрона-камикадзе, скриншот видео

https://racurs.ua/n179863-ispytaniya-ukrainskogo-analoga-shahedov-popali-na-video.html

Ракурс

В Україні відбулися випробування першого дрона-камікадзе українського виробництва.

Відео запуску безпілотника оприлюднив соцмережах старший науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівник NAURocket Сергій Піпко.

Перший в Україні ракетний старт БПЛА пройшов успішно! Україні потрібні ракети! — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як безпілотник запускають з кузова вантажівки за допомогою стартового ракетного прискорювача, після чого БПЛА продовжує свій політна поршневому двигуні з гвинтом.