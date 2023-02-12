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Ракурс
Під час випробування українського дрона-камікадзе, скріншот відео

Випробування українського аналога «шахедів» потрапило на відео

12 лют 2023, 16:20
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В Україні відбулися випробування першого дрона-камікадзе українського виробництва.





Відео запуску безпілотника оприлюднив соцмережах старший науковий співробітник хімічного факультету КНУ ім. Шевченка та керівник NAURocket Сергій Піпко.

Перший в Україні ракетний старт БПЛА пройшов успішно! Україні потрібні ракети! — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як безпілотник запускають з кузова вантажівки за допомогою стартового ракетного прискорювача, після чого БПЛА продовжує свій політна поршневому двигуні з гвинтом.

Джерело: Ракурс


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