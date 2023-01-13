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Ракурс
«Укроборонпром» провів випробування у повітрі українського ударного БПЛА, фото: NizhynNews

В «Укроборонпромі» заявили про випробування у повітрі українського БПЛА на 1000 км

13 січ 2023, 17:23
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«Укроборонпром» провів випробування у повітрі першого зразка українського ударного безпілотника з дальністю ураження 1 тис. км.





Безпілотник також пройшов випробування в умовах впливу засобів радіоелектронної боротьби. Про це під час брифінгу повідомила речниця «Укроборонпрому» Наталія Сад.

Розробка українського ударного дрона з дальністю ураження понад тисячу км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити, — наголосила вона.

Тепер в «Укроборонпромі» готуються до наступного етапу — демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони України.

Джерело: Ракурс


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