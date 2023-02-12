В ДТЭК предупредили украинцев о возвращении графиков отключений

В ДТЭК предупредили украинцев о возвращении графиков отключенийhttps://racurs.ua/n179866-v-dtek-predupredili-ukraincev-o-vozvraschenii-grafikov-otklucheniy.htmlРакурс
Українцям з початком нового робочого тижня варто підготуватися до запровадження графіків відключення світла.
Про це сьогодні, у неділю 12 лютого, в ефірі телеканалу «Рада» заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть використовуватись графіки відключень, — наголосив Сахарук.
Він додав, що, крім балансових відключень, є також мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз відключати електропостачання.
У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя, — наголосив Сахарук.
За його словами, відсутності відключень світла у вихідні посприяли кілька факторів:
- повернення в систему низки теплових атомних блоків;
- зростання виробництва електроенергії сонячними станціями через сприятливі погодні умови;
- відремонтовані завдяки енергетикам мережі;
- потепління та більш довгий світловий день;
- традиційне зменшення споживання електрики протягом двох вихідних.
Джерело: «РБК-Україна»