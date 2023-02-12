В ДТЭК предупредили украинцев о возвращении графиков отключений

В Украине возобновятся отключения электроэнергии, фото:

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Українцям з початком нового робочого тижня варто підготуватися до запровадження графіків відключення світла.

Про це сьогодні, у неділю 12 лютого, в ефірі телеканалу «Рада» заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть використовуватись графіки відключень, — наголосив Сахарук.

Він додав, що, крім балансових відключень, є також мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз відключати електропостачання.

У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя, — наголосив Сахарук.

За його словами, відсутності відключень світла у вихідні посприяли кілька факторів:

повернення в систему низки теплових атомних блоків;

зростання виробництва електроенергії сонячними станціями через сприятливі погодні умови;

відремонтовані завдяки енергетикам мережі;

потепління та більш довгий світловий день;

традиційне зменшення споживання електрики протягом двох вихідних.

Джерело: «РБК-Україна»