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В Україні поновляться відключення електроенергії, фото:

У ДТЕК попередили українців про повернення графіків відключень

12 лют 2023, 18:04
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Українцям з початком нового робочого тижня варто підготуватися до запровадження графіків відключення світла.





Про це сьогодні, у неділю 12 лютого, в ефірі телеканалу «Рада» заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Комбінація кількох факторів дозволяє сьогодні, у конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть використовуватись графіки відключень, — наголосив Сахарук.

Він додав, що, крім балансових відключень, є також мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз відключати електропостачання.

У нас залишається багато точок, які сильно постраждали внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад Одеса, Київщина, Харківщина, Запоріжжя, — наголосив Сахарук.

За його словами, відсутності відключень світла у вихідні посприяли кілька факторів:

  • повернення в систему низки теплових атомних блоків;
  • зростання виробництва електроенергії сонячними станціями через сприятливі погодні умови;
  • відремонтовані завдяки енергетикам мережі;
  • потепління та більш довгий світловий день;
  • традиційне зменшення споживання електрики протягом двох вихідних.

Джерело: «РБК-Україна»


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