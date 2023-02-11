Ще два енергоблоки запрацювали в Україні. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n179839-svitlo-bude-sche-dva-energobloky-zapracuvaly-na-ukrayinskyh-aes.html

Ракурс

Дефіцит генерації електроенергії в Україні зменшиться, оскільки запрацювали ще два енергоблоки.

А основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання є дефіцит генерації та проблеми в передачі електроенергії. Про це 11 лютого повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає «Суспільне».

Дійсно, вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, шляхом запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит в системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень, — зазначив він.

Галущенко додав, що його відомство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії. Ремонтується те, що було пошкоджено внаслідок російських атак, використовується законсервоване устаткування та відбувається децентралізація енергосистеми. Таким чином активно реалізується ціла низка різнопланових рішень.

ДТЕК у Telegram повідомив, що у неділю, 11 лютого, світло не будуть вимикати у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Компанія «Укренерго» не надавала обмежень споживання електроенергії. Однак відключення за графіками можливе у тому разі, якщо система буде перевантаженою.

Нагадаємо, останніми днями російська федерація намагається атакувати критичну інфраструктуру ракетами та дронами-камікадзе. Зокрема, вночі 11 лютого окупанти атакували безпілотниками критичну інфраструктуру Дніпропетровської області. «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один — у Нікопольському. Усюди зафіксовано суттєві руйнування.

Джерело: «Суспільне»