Журналісти німецького видання Bild під час зйомки репортажу у місті Бахмут Донецької області потрапили під російський обстріл.

Про це повідомляється на сайті видання.

На відео інциденту можна побачити, як в момент зйомки журналістами репортажу про життя місцевих мирних жителів, поруч лунають звуки вибухів.

Абсурдна, навіть божевільна річ про ситуацію в Бахмуті, коли ви приїжджаєте в місто: хоча в людей можуть стріляти і вони можуть загинути в будь-який час і в будь-якому місці, у місті залишаються тисячі, — наголошує журналіст.

Зазначається, що вибухи тоді пролунали на відстані 200 м від місця перебування журналістів.

Вибух сильний, менш ніж за 200 метрів. Ми біжимо, поки в безпосередній близькості від нас ще два вибухи. Іноді лише секунди вирішують, чи постраждаєш ти, чи живеш ти далі, — зазначає журналіст.

Видання наголошує, що Бахмут «став символом майже річної загарбницької війни росії проти України».

Джерело: Bild