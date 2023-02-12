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Ракурс
Журналистам ограничили въезд в Бахмут, фото: «5 канал»

В Бахмут ограничили въезд журналистов

12 фев 2023, 16:52
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Журналістам для роботи в Бахмуті — одній з найгарячіших точок лінії зіткнення — з завтрашнього дня, 13 лютого, необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації.





Без такого документа до міста не пропускатимуть. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

Зазначається, що перепустки видаватимуть військові спільно з правоохоронцями та Донецькою ОВА, їх видача здійснюватиметься у Краматорську.

Така перепустка буде чинною протягом дати, яка у ній вказана. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, буде неможливо.

Не всі подані заявки можуть бути задоволені у день їхньої подачі, — наголошують в ОВА. — Рішення про це ухвалює військове керівництво, враховуючи оперативну обстановку.

Источник: Ракурс


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