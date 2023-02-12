До Бахмута обмежили в’їзд журналістів

Журналістам обмежили в’їзд до Бахмуту, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n179864-do-bahmuta-obmejyly-v-yizd-jurnalistiv.html

Ракурс

Журналістам для роботи в Бахмуті — одній з найгарячіших точок лінії зіткнення — з завтрашнього дня, 13 лютого, необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації.

Без такого документа до міста не пропускатимуть. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОВА.

Зазначається, що перепустки видаватимуть військові спільно з правоохоронцями та Донецькою ОВА, їх видача здійснюватиметься у Краматорську.

Така перепустка буде чинною протягом дати, яка у ній вказана. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, буде неможливо.