До Бахмута обмежили в’їзд журналістів

До Бахмута обмежили в’їзд журналістівhttps://racurs.ua/ua/n179864-do-bahmuta-obmejyly-v-yizd-jurnalistiv.htmlРакурс
Журналістам для роботи в Бахмуті — одній з найгарячіших точок лінії зіткнення — з завтрашнього дня, 13 лютого, необхідно буде отримувати спеціальну разову перепустку в обласній військовій адміністрації.
Без такого документа до міста не пропускатимуть. Про це повідомляє прес-служба Донецької ОВА.
Зазначається, що перепустки видаватимуть військові спільно з правоохоронцями та Донецькою ОВА, їх видача здійснюватиметься у Краматорську.
Така перепустка буде чинною протягом дати, яка у ній вказана. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, буде неможливо.
Не всі подані заявки можуть бути задоволені у день їхньої подачі, — наголошують в ОВА. — Рішення про це ухвалює військове керівництво, враховуючи оперативну обстановку.