Указом Зеленского в Чернигове ввели военную администрацию: что дальше – новости Чернигова

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У Чернігові буде нова влада. В Указі президента України від 7 лютого йдеться про утворення міської військової адміністрації. Очільника МВА не призначено.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Чернігівській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у ст. 1 цього Указу, — сказано в документі.

Указ видали після відсторонення судом мера Чернігова Владислава Атрошенка. За законом, в.о. міського голови мав би стати секретар міськради.

Як нагадує «Суспільне», документ, який регламентує процедуру введення військової адміністрації — Закон України «Про правовий режим воєнного стану».

В Україні, згідно з Указом президента від 24 лютого 2022 року, всі обласні та районні адміністрації автоматично стали військовими. Але що стосується введення військових адміністрацій у містах, селищах та територіальних громадах, то, за словами виконавчого директора Чернігівського відділення Асоціації міст України Миколи Силенка, це явище виняткове.

Це відбувається там, де або нема місцевого самоврядування, або воно не справляється зі своєю функцією за тих чи інших обставин. Наприклад, там, де не спрацьовує місцева влада — перш за все з безпеки та оборони, — прокоментував Силенко.

Щоб вводити військову адміністрацію, потрібна формальна підстава, нагадує Силенко.

Після створення міської військової адміністрації начальник обласної ВА має затвердити її структуру і штатний розклад.

Водночас утворення військової адміністрації не припиняє міську раду як юридичну особу, не припиняє комунальні підприємства, комунальні заклади й установи тощо.

Тобто, фактично, може бути два формати роботи військової адміністрації: перший — коли при введенні адміністрації міська рада в частині повноважень виконкому та міського голови є, другий — начальник військової адміністрації отримує повний перелік повноважень міської ради й виконкому. Тобто у нього вся повнота влади на території міста, — пояснює Силенко.

Як відомо, перший формат застосовується в місті Києві.

15 вересня 2022 року НАЗК вручила міському голові Чернігова Атрошенку адмінпротокол. З нього вбачається, що 2 липня 2022 року, коли під час робочої поїздки до швейцарського Лугано меру Чернігова не дозволили перетнути кордон, Атрошенко дав вказівку своєму водієві з міськради перевезти за кордон машину Tesla Model X, яка належить його дружині.

Такі дії міського голови, йдеться в ухвалі суду першої інстанції, становили приватний інтерес, про який міський голова Чернігова мав би повідомити НАЗК.

В апеляційному суді 1 лютого відмовилися скасувативідсторонення Атрошенка на рік.