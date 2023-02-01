Відсторонення Атрошенка - суд поставив крапку в історії мера Чернігова

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Ракурс

В апеляційному суді відмовилися скасувати відсторонення мера Чернігова Владислава Атрошенка на рік.

Рішення Львівського апеляційного суду оскарженню не підлягає, повідомляє Zaxid.net.

Ще у вересні НАЗК склало протокол про корупцію щодо міського голови. На початку повномасштабного вторгнення він використовував службовий автомобіль в інтересах своєї сім’ї.

2 липня йому не дали перетнути кордон, Атрошенко ж дав вказівку своєму водієві перевезти машину Tesla Model X, яка належить його дружині, за кордон. Такі дії становили приватний інтерес, про який мер мав би повідомити НАЗК.

Історія питання

Нагадаємо, мера Чернігова Атрошенка звинувачують у тому, що його водій вивіз його дружину 5 березня під час обстрілу Чернігова. За це Яворівський районний суд Львівської області заборонив Атрошенку обіймати посаду мера Чернігова протягом року.

Атрошенко заявив, що підлеглі Зеленського намагаються усунути його від управління містом. За кілька днів до цього голову міста, що прийняло бій з ворогом, не випустили за кордон на конференцію з відбудови країни. А тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що місто обійдеться без нього.

Згодом ця суперечка, здавалось, дещо стишилася. Допоки у грудні районний суд на Львівщині не визнав мера Чернігова винним у корупції. І не позбавив його на рік права обіймати державні посади. Зокрема й посаду міського голови.

Порушення в діях Атрошенка антикорупційні органи відшукали влітку. Ще на початку великої війни дружина мера виїхала за кордон на машині міської ради — Toyota Camry.

Влітку Атрошенко з водієм вирушили за кордон на Tesla дружини. Мера тоді з країни не випустили. Водій же вивіз приватну автівку Атрошенків, а службову привіз назад.

Уся ця історія лягла в основу двох справ. Держбюро розслідувань наразі займається використанням службової Toyota в приватних інтересах. А Нацагентство з питань запобігання корупції у вересні склало протокол за конфлікт інтересів. Саме він і завершився скандальним рішенням про усунення мера.

За версією НАЗК, Атрошенко дав водію вказівку вивезти приватну Tesla. Однак водій не був його особистим, а працював на мерію і формально був у відрядженні. Тому це і визначили як порушення.

Водночас за законом, таке порушення карається лише штрафом. Позбавлення посади передбачене у разі рецидиву.

Це визнав і сам суд у своєму рішенні. Суддя зі Львівщини так і написав: призначає Атрошенку додаткове покарання, мовляв, саме воно відповідає принципам антикорупційної стратегії.