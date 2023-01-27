На суд у справі Атрошенка приїхали мери 30 міст України

https://racurs.ua/ua/n179305-na-sud-u-spravi-atroshenka-pryyihaly-mery-30-mist-ukrayiny.html

Ракурс

Апеляційне засідання щодо справи про відсторонення мера Чернігова від виконання службових обов‘язків перенесено на 1 лютого.

Сьогодні до Львова приїхали близько 30 мерів великих та малих міст, щоб підтримати Владислава Атрошенка. Очікуємо на справедливе рішення, — написав у соцмережах мер Львова Андрій Садовий.

Він також прийшов на суд і опублікував згодом декілька фото із зали. На одній з них у групі підтримці Атрошенка помітили мера Києва Віталія Кличка.

Голова Асоціації міст України заявив напередодні засідання, що «у суді вирішується доля не лише однієї людини, а й захист місцевого самоврядування», а «політична облога Чернігова шкодить усій країні і має закінчитися».

Садовий заявляв, що це буде «безпрецедентний судовий процес», який збере безліч мерів.

Представники місцевого самоврядування обурені, що суд першої інстанції застосував до Атрошенка санкцію, не передбачену законодавством, — усунув з посади мера, за якого проголосували майже 80% чернігівців.

Нагадаємо, мера Чернігова Атрошенка звинувачують у тому, що його водій вивіз його дружину 5 березня під час обстрілу Чернігова. За це Яворівський районний суд Львівської області заборонив Атрошенку обіймати посаду мера Чернігова протягом року.

Історія справи

Атрошенко заявив, що підлеглі Зеленського намагаються усунути його від управління містом. За кілька днів до цього голову міста, що прийняло бій з ворогом, не випустили за кордон на конференцію з відбудови країни. А тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що місто обійдеться без нього.

Згодом ця суперечка, здавалось, дещо стишилася. Допоки у грудні районний суд на Львівщині не визнав мера Чернігова винним у корупції. І не позбавив його на рік права обіймати державні посади. Зокрема й посаду міського голови.

Порушення в діях Атрошенка антикорупційні органи відшукали влітку. Ще на початку великої війни дружина мера виїхала за кордон на машині міської ради — Toyota Camry.

Влітку Атрошенко з водієм вирушили за кордон на Tesla дружини. Мера тоді з країни не випустили. Водій же вивіз приватну автівку Атрошенків, а службову привіз назад.

Уся ця історія лягла в основу двох справ. Держбюро розслідувань наразі займається використанням службової Toyota в приватних інтересах. А Нацагентство з питань запобігання корупції у вересні склало протокол за конфлікт інтересів. Саме він і завершився скандальним рішенням про усунення мера.

За версією НАЗК, Атрошенко дав водію вказівку вивезти приватну Tesla. Однак водій не був його особистим, а працював на мерію і формально був у відрядженні. Тому це і визначили як порушення.

Водночас за законом, таке порушення карається лише штрафом. Позбавлення посади передбачене у разі рецидиву.

Це визнав і сам суд у своєму рішенні. Суддя зі Львівщини так і написав: призначає Атрошенку додаткове покарання, мовляв, саме воно відповідає принципам антикорупційної стратегії.