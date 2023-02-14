Страны-партнеры помогут ВСУ весной перейти в контрнаступление. Фото:

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Країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі зі збройною агресією росії.

Союзники продовжують нарощувати зусилля та обмірковувати нові рішення щодо військової підтримки України. Західні країни допоможуть Збройним силам України перейти в контрнаступ навесні 2023 року. Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив 14 лютого під час засідання у форматі «Рамштайн».

Разом ця Контактна група чітко заявляє, що ми підтримуватимемо Україну у її боротьбі, — зазначив він.

За словами американського міністра, країни-партнери робитимуть все необхідне, щоб Україна отримала всю ту допомогу, яку їй пообіцяли.

Нагадаємо, 20 січня Міністерство оборони США підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 млрд дол. Згідно з переліком, до пакета входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також, як і очікувалось раніше, 90 бойових машин піхоти Stryker з 20 мінними катками і 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тис. боєприпасів калібру 25 мм.