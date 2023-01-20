США нададуть нову військову допомогу ЗСУ на 2,5 млрд доларів — що туди увійшло

https://racurs.ua/ua/n179040-ssha-nadadut-novu-viyskovu-dopomogu-zsu-na-2-5-mlrd-dolariv-scho-tudy-uviyshlo.html

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Міністерство оборони США в четвер увечері підтвердило виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 2,5 млрд дол.

Згідно з переліком, до пакета входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS і NASAMS, а також, як і очікувалось раніше, 90 бойових машин піхоти Stryker з 20 мінними катками і 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тис. боєприпасів калібру 25 мм.

Також до нового пакета допомоги увійшли:

8 самохідних систем протиповітряної оборони ЗРК Avenger;

53 бронемашини із захистом від мін;

350 високомобільних багатоцільових колісних бронеавтомобілів HMMWV;

додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM та додаткові ракети до HIMARS;

20 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів,

95 тис. 105-мм артилерійських снарядів;

11,8 тис. 120-мм мінометних мін;

командні пункти, патрони, міни, прилади нічного бачення, запчастини, та багато іншого.

Окрім того, пакет військової допомоги містить 12 машин постачання боєприпасів, 6 командно-штабних машин, 22 тактичні машини для буксирування зброї, близько двох тисяч протитанкових ракет, понад 3 млн боєприпасів для стрілецької зброї, саперне обладнання для розчищення загороджень, протипіхотні боєприпаси Claymore.

Нагадаємо, до пакета не увійшли ракети більшої дальності ATACMS і танки Abrams.

Загальна американська військова допомога Києву з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року перевищує 26,7 млрд дол.