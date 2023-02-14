Танки от Польши уже в марте должны быть в Украине

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Танки від Польщі вже в березні мають бути в Україні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак після засідання у форматі «Рамштайн» підтвердив, що танки, які союзники обіцяли Києву, передадуть Україні в середині березня.

Він нагадав, що українські військовослужбовці вже проходять навчання у Польщі.

Польща доведе число переданих Україні танків Т-72 до 310 і готує «Леопарди». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції 13 лютого.

Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard. Також у майбутньому Україна отримає від Польщі ще 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy".

Цього ж дня президент і міністр оборони Польщі зустрілися з польськими інструкторами та українськими військовими, які навчаються керувати танками Leopard 2 німецького виробництва.

13 лютого Анджей Дуда й Маріуш Блащак спостерігали за навчанням на Leopard 2 на військовій базі та випробувальному полігоні у Свентошуві, де дислокується польська 10-та бронетанкова бригада.