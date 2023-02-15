ВСУ показали операцию по уничтожению оккупантов «Белый дым»

https://racurs.ua/n179957-vsu-pokazali-operaciu-po-unichtojeniu-okkupantov-belyy-dym-video.html

Ракурс

Захисники України зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, провели операцію зі знищення російських окупантів під назвою «Білий дим».

Про це 15 лютого повідомляє у Фейсбук прес-служба 109-го ОГШБ.