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Ракурс
ВСУ показали операцию по уничтожению оккупантов «Белый дым»

ВСУ показали операцию по уничтожению оккупантов «Белый дым» (ВИДЕО)

15 фев 2023, 11:40
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Захисники України зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, провели операцію зі знищення російських окупантів під назвою «Білий дим».





Про це 15 лютого повідомляє у Фейсбук прес-служба 109-го ОГШБ.

Источник: Ракурс


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