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ЗСУ показали операцію зі знищення окупантів «Білий дим»
ЗСУ показали операцію зі знищення окупантів «Білий дим» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179957-zsu-pokazaly-operaciu-zi-znyschennya-okupantiv-bilyy-dym-video.htmlРакурс
Захисники України зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, провели операцію зі знищення російських окупантів під назвою «Білий дим».
Про це 15 лютого повідомляє у Фейсбук прес-служба 109-го ОГШБ.
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