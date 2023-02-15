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Ракурс
ЗСУ показали операцію зі знищення окупантів «Білий дим»

ЗСУ показали операцію зі знищення окупантів «Білий дим» (ВІДЕО)

15 лют 2023, 11:40
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Захисники України зі 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, провели операцію зі знищення російських окупантів під назвою «Білий дим».





Про це 15 лютого повідомляє у Фейсбук прес-служба 109-го ОГШБ.

Джерело: Ракурс


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