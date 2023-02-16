Британская разведка – россия увеличила количество боевых вылетов

https://racurs.ua/n179992-britanskaya-razvedka-rossiya-uvelichila-chislo-boevyh-vyletov.html

Ракурс

Армія росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень після кількох відносно спокійних тижнів.

Про це зазначає британська розвідка у своєму ранковому зведенні 16 лютого.

Загалом російська авіація поки що відстає у цій війні через стримування українською ППО та розосередженого базування через загрози ударів по російських аеродромах.

Російські літаки діють практично лише над територією, що утримується росією, зазначає розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 February 2023



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/BvgPBloC3j — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) February 16, 2023

У зведенні також оцінюється склад російських військово-космічних сил (ВКС): у росії майже незайманим зберігся флот із 1,5 тис. бойових літаків з екіпажем. Однак малоймовірно, що росія різко розширить свою повітряну кампанію, оскільки це одразу призведе до значних втрат літаків.

«Ракурс» повідомляв, що росія перебазує військові літаки та вертольоти ближче до кордонів України, що може свідчити про перехід війни до нової фази. Про це написала 14 лютого Financial Times з посиланням на двох західних чиновників, які мають доступ до розвідданих країн НАТО.