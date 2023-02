Армія росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень після кількох відносно спокійних тижнів.

Про це зазначає британська розвідка у своєму ранковому зведенні 16 лютого.

Загалом російська авіація поки що відстає у цій війні через стримування українською ППО та розосередженого базування через загрози ударів по російських аеродромах.

Російські літаки діють практично лише над територією, що утримується росією, зазначає розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 February 2023



