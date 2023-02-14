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Ракурс
За даними західної розвідки, росія стягує авіацію до кордонів України

Західна розвідка розповіла, що росія стягує авіацію до кордонів України

14 лют 2023, 21:55
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росія перебазує військові літаки та вертольоти ближче до кордонів України, що може свідчити про перехід війни до нової фази.





Про це повідомляє Financial Times з посиланням на двох західних чиновників, які мають доступ до розвідданих країн НАТО.

За словами одного зі співрозмовників видання, сухопутні сили рф виснажені, тому Кремль у рамках нового наступу може зробити ставку на авіацію, що збереглася. У НАТО вважають, що росія готується розпочати повітряну кампанію, залучивши приблизно 80% своєї військової авіації, і спробує вивести з ладу ППО України.

Джерела Financial Times кажуть, що у зв’язку з цим питання зміцнення української ППО було пріоритетним на останній зустрічі західних союзників, відсунувши на задній план тему постачання винищувачів до України.

Голова Пентагону Ллойд Остін після зустрічі НАТО у Брюсселі 14 лютого заявив журналістам, що поки що не спостерігає ознак нарощування російської авіації біля кордонів України. Але ми знаємо, що в росії залишається значна кількість авіації в запасі. Саме тому ми наголошуємо, що нам потрібно зробити все можливе, щоб дати Україні якнайбільше можливостей протиповітряної оборони, — наводить його слова BBC.

Також міністр оборони США сказав, що немає жодних повідомлень для преси про постачання винищувачів в Україну.

Українська та західні розвідки неодноразово попереджали, що росія планує новий наступ в Україні, який може бути приурочений до річниці вторгнення.

За оцінкою спецслужб країн Заходу та України, яку наводило 13 лютого The Washington Post, росія зараз зосередила в Україні близько 300 тис. осіб, що вдвічі більше, ніж на початку вторгнення. Країни Заходу очікують, що росія залучить до війни ще кілька сотень тисяч людей.

Джерело: Ракурс


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