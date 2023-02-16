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В Севастополе громко и тревожно – слышали взрывы в районах, где расположены российские воинские части

В Севастополе громко и тревожно — слышали взрывы в районах, где расположены российские воинские части

16 фев 2023, 11:00
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У тимчасово окупованому Севастополі вранці 16 лютого лунали вибухи.





Самопроголошений голова міста Михайло Развожаєв заявив, що над містом збито два безпілотники, також були дрони в акваторії.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що близько 5:00 ранку пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Найсильніший вибух пролунав о 6.15 ранку.

Телеграм-канал «ЧП.Севастополь» повідомляє, що вранці в місті закрили рейд через бухту, а пасажирів у об’їзд возять автобусом.

Чекаємо на офіційні дані від Генштабу ЗСУ.

Источник: Ракурс


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