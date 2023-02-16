У Севастополі в районах військових частин пролунали вибухи

https://racurs.ua/ua/n179993-u-sevastopoli-guchno-i-tryvojno-chuly-vybuhy-u-rayonah-de-roztashovani-rosiyski-viyskovi-chastyny.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 16 лютого лунали вибухи.

Самопроголошений голова міста Михайло Развожаєв заявив, що над містом збито два безпілотники, також були дрони в акваторії.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що близько 5:00 ранку пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Найсильніший вибух пролунав о 6.15 ранку.

Телеграм-канал «ЧП.Севастополь» повідомляє, що вранці в місті закрили рейд через бухту, а пасажирів у об’їзд возять автобусом.

Чекаємо на офіційні дані від Генштабу ЗСУ.