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У Севастополі в районах військових частин пролунали вибухи
У Севастополі гучно і тривожно — чули вибухи у районах, де розташовані російські військові частиниhttps://racurs.ua/ua/n179993-u-sevastopoli-guchno-i-tryvojno-chuly-vybuhy-u-rayonah-de-roztashovani-rosiyski-viyskovi-chastyny.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Севастополі вранці 16 лютого лунали вибухи.
Самопроголошений голова міста Михайло Развожаєв заявив, що над містом збито два безпілотники, також були дрони в акваторії.
Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє, що близько 5:00 ранку пролунало кілька вибухів над районами, в яких розташовані російські військові частини. Найсильніший вибух пролунав о 6.15 ранку.
Телеграм-канал «ЧП.Севастополь» повідомляє, що вранці в місті закрили рейд через бухту, а пасажирів у об’їзд возять автобусом.
Чекаємо на офіційні дані від Генштабу ЗСУ.
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