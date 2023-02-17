В Харьковской области двух лесников подозревают в госизмене, фото: Харьковская областная прокуратура

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Ракурс

Двох лісників з Борової Ізюмського району Харківської області підозрюють у держзраді — організації передачі деревини для окупаційної влади.

Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Їм заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

За інформацією слідства: