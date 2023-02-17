На Харківщині двох лісників підозрюють у держзраді, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n180032-derevyna-dlya-blindajiv-okupantiv-dvoh-lisnykiv-harkivschyny-pidozruut-u-derjzradi-foto.html

Ракурс

Двох лісників з Борової Ізюмського району Харківської області підозрюють у держзраді — організації передачі деревини для окупаційної влади.

Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Їм заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

За інформацією слідства: