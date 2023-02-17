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На Харківщині двох лісників підозрюють у держзраді, фото: Харківська обласна прокуратура
Деревина для бліндажів окупантів — двох лісників Харківщини підозрюють у держзраді (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180032-derevyna-dlya-blindajiv-okupantiv-dvoh-lisnykiv-harkivschyny-pidozruut-u-derjzradi-foto.htmlРакурс
Двох лісників з Борової Ізюмського району Харківської області підозрюють у держзраді — організації передачі деревини для окупаційної влади.
Про це сьогодні, 17 лютого, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Їм заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).
За інформацією слідства:
- 64-річний старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп'янське лісове господарство» перейшов на бік ворога й добровільно обійняв посаду «старшего мастера леса Боровского лесничества», незаконно створеного на базі українського держпідприємства. Він організовував заготівлю деревини та передавав її загарбникам для облаштування бліндажів та інших фортифікаційних споруд проти ЗСУ;
- його 36-річний колега став при окупантах «лесничим» у фейковому лісництві та сприяв передачі українського лісу для потреб окупаційної влади. До «кар‘єри» при окупантах чоловік обіймав посаду майстра лісу Борівського лісництва ДП «Куп'янське лісове господарство».
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