На Харківщині затримано колаборантку, фото: СБУ

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На Харківщині в ході стабілізаційних заходів у деокупованих районах виявили та затримали колишню працівницю регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового зв’язку, яка під час окупації частини регіону до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками місцеву «почту».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Невдовзі після «призначення» колаборантка обікрала одне з міських відділень Укрпошти і передала агресорам майже 2 млн грн, сплачених громадянами за послуги держпідприємства, — зазначають у спецслужбі. — Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної рф поштової мережі у містах Балаклія та Ізюм.

Зазначається, що для «запуску» поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалася відновити зв’язок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області — від них вона планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс рф державне майно «Укрпошти».

Після звільнення регіону зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Втім співробітники СБУ своєчасно викрили її для подальшого притягнення до відповідальності за злочини проти України, — наголошують в СБУ.

Наразі затриманій жінці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді до 10 років позбавлення волі.