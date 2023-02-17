Латвия будет передавать украинской армии конфискованные у пьяных водителей автомобили

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Конфискованные Латвией за пьяное вождение авто будут передавать Украине, фото:
Латвия будет передавать украинской армии конфискованные у пьяных водителей автомобилиhttps://racurs.ua/n180033-latviya-budet-peredavat-ukrainskoy-armii-konfiskovannye-u-pyanyh-voditeley-avtomobili.htmlРакурс
У Латвії вчора, 16 лютого, Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства.
Про це повідомляє місцеве видання Delfi.
Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України, — заявив голова Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції Раймонд Бергманіс.
Передача автівок здійснюватиметься в такий спосіб:
- відповідне рішення у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабмін Латвії відповідно до положення про порядок безоплатної передачі державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій;
- процес передачі транспортних засобів здійснюватимуть через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.
Джерело: Delfi
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