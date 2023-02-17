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Конфісковані Латвією за п’яне водіння авто передаватимуть Україні, фото:

Латвія передаватиме українській армії конфісковані у п’яних водіїв автомобілі

17 лют 2023, 11:16
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У Латвії вчора, 16 лютого, Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства.





Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України, — заявив голова Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції Раймонд Бергманіс.

Передача автівок здійснюватиметься в такий спосіб:

  1. відповідне рішення у кожному конкретному випадку ухвалюватиме Кабмін Латвії відповідно до положення про порядок безоплатної передачі державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій;
  2. процес передачі транспортних засобів здійснюватимуть через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги.

Джерело: Delfi


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