Латвія передаватиме українській армії конфісковані у п’яних водіїв автомобілі

У Латвії вчора, 16 лютого, Сейм в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України для підтримки українського суспільства.

Про це повідомляє місцеве видання Delfi.

Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України, — заявив голова Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції Раймонд Бергманіс.