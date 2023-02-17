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«Auchan Украина» отреагировала на расследование Bellingcat, фото: «Auchan Украина»

В «Auchan Украина» отреагировали на расследование о помощи российского отдела захватчикам

17 фев 2023, 14:20
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У «Auchan Україна» відреагували на результати спільного розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, котре свідчить, що російська дочка цієї французької компанії надавала допомогу окупаційним військам після початку повномасштабного вторгнення в Україну.





Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці компанії.

У компанії наголошують, що терміново звернулися до офісу у Франції.

Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію, — зазначається в повідомленні.

Источник: Ракурс


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