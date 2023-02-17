В «Auchan Україна» відреагували на розслідування про допомогу російського відділу загарбникам

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«Auchan Україна» відреагувала на розслідування Bellingcat, фото: «Auchan Україна»
В «Auchan Україна» відреагували на розслідування про допомогу російського відділу загарбникамhttps://racurs.ua/ua/n180037-v-auchan-ukrayina-vidreaguvaly-na-rozsliduvannya-pro-dopomogu-rosiyskogo-viddilu-zagarbnykam.htmlРакурс
У «Auchan Україна» відреагували на результати спільного розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat, котре свідчить, що російська дочка цієї французької компанії надавала допомогу окупаційним військам після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Ми шоковані інформацією, яка була опублікована в журналістському розслідуванні щодо допомоги армії країни-агресорки, — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці компанії.
У компанії наголошують, що терміново звернулися до офісу у Франції.
Вони цю інформацію спростовують. Ми очікуємо на офіційну комунікацію, — зазначається в повідомленні.
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