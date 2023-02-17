Супермаркет «Ашан», фото: «Діалог.ua»

https://racurs.ua/ua/n180036-ashan-postachav-tovary-rosiyskym-zagarbnykam-ta-spryyav-mobilizaciyi-svoyi-pracivnykiv.html

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«Ашан» — французька мережа супермаркетів, стала однією із західних компаній, котрі продовжили свою діяльність на території рф попри повномасштабне вторгнення рашистів в Україну.

Хоча керівництво компанії заявляло, що її діяльність спрямована на забезпечення «основних потреб в продуктах харчування», нове розслідування The Insider, Le Monde та Bellingcat стверджує, що російська дочка «Ашану» від початку вторгнення постачала товари для російських військових на окупованих територіях.

Зазначається, що постачання військовим позиціонувалося як «гуманітарна допомога» і складалося як із товарів з «ашанівських» складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів «Ашан» у різних регіонах країни.

У деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади.

Так, розслідувачі посилаються на електронний лист, який 15 березня 2022 року контролер управління «Ашан — Санкт-Петербург» Наталієя Зельцер надіслала приблизно 20 співробітникам у Санк-Петербурзі.

У листі даються вказівки щодо збирання «пожертв на гуманітарну допомогу». До нього додається список у вигляді таблиці, з переліком необхідних речей, серед яких:

сигарети;

вовняні шкарпетки 43 чи 44 розміру;

каністри від газової плити;

консервована свиняча тушонка;

сокири;

цвяхи тощо.

Нескладно помітити, що всі ці товари призначаються для чоловіків (скажімо, мінімальний розмір шкарпеток у списку — 25-й, що відповідає 40-му розміру взуття), є сигарети (які взагалі ніколи не постачаються як гуманітарна допомога), запальнички, бритви, але немає нічого для жінок та дітей, — наголошується в статті The Insider.

Зазначається, що кількість певних товарів — 1 тис. тюбиків зубної пасти та 500 запальничок — говорить про те, що одержувачів було багато і цього вистачило б на один-два батальйони. Загальна вартість цієї березневої партії «допомоги» становила 2 млн рублів. Їх доручалося зібрати з п’яти торгових точок і перевезти в шостий магазин, розташований неподалік від історичного центру міста.

Ашан все віддав безкоштовно, — розповіло джерело розслідувачів серед співробітників «Ашану».

Згодом цю гуманітарну допомогу оформили як закупівлю з боку десяти юросіб. Ці компанії пов’язані між собою — всі вони обслуговують петербурзький «Пассажиравтотранс», котрий належить до міського Комітету з транспорту.

Журналісти зв’язалися з цими юрособами й деякі з них не стали приховувати, що товари прямують російським військовим. Проте дехто почав вигадувати «легенду».

Наприклад, директор ТОВ «Вента» Тетяна Некрасова заявила, що товари нібито закуповувалися нею для співробітників її складу. Зокрема, стверджувала, що 700 запальничок потрібні були її компанії з сімома співробітниками, щоб «топити піч» у випадку «українських диверсій та відключень електрики».

«Ашан» задіяв у постачаннях для окупаційних військ не тільки свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що постачання узгоджувалося з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збирання допомоги на території торгових центрів, що належать «Ашану», — наголошує видання. — Так, наприклад, у Самарі, Рибінську та Владімірі на територіях магазинів «Ашан» розташовувалися пункти збору «гуманітарної допомоги для Донбасу».

Журналісти наголошують, що, згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню — підтримка однієї з воюючих сторін може підвести «Ашан» під санкції і призвести до відходу компанії з російського ринку («Ашан» має в росії 230 магазинів).

Крім того, за інформацією джерел розслідувачів, «Ашан» допомагав владі набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників — компанія збирала і передавала у військкомати дані про своїх співробітників (причому дані про військові квитки у працівників почали збирати ще у січні 2022 року), а вже після оголошення мобілізації у рф прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки.

Журналісти зазначають, що не лише «Ашан», а й «Леруа Мерлен», який належить до того ж холдингу, теж міг займатися постачанням товарів на окупованітериторії. Зокрема, на опублікованому в грудні відео з Маріуполя можна побачити, як члени «Молодої Гвардії Єдиної Росії» розвантажують однакові палети з фірмовим знаком «Леруа Мерлен».

Джерело: The Insider, Le Monde