Британцы сообщили, когда Украина получит истребители Typhoon. Фото:

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Винищувачі Typhoon може отримати Україна від Великої Британії.

Однак Києву не варто чекати швидких поставок. Незабаром британців почнуть навчати українських пілотів реактивних літаків, а питання про винищувачі, ймовірно, постане у середньостроковій перспективі. Україна може отримати сучасні винищувачі, але вже після війни з росією. Про це британський міністр оборони Бен Воллес заявив в інтерв’ю Spiegel.

За його словами, навчання керуванню сучасними винищувачами потребує багато зусиль та декілька років. А, оскільки системи управління дуже складні, то для одного літака задіюють близько 150 техніків на землі.

Швидких поставок винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну. Особливо такі сучасні літаки, як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon. Вони будуть поставлятися в Україну лише після війни, — зазначив він.

Воллес також додав, «якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові».

Нагадаємо, 15 лютого відбулося засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков того дня натякнув на постачання українським ВПС винищувачів типу Су.

Джерело: Spiegel