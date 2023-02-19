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Последствия российского ракетного удара, фото: Павел Кириленко
Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке (ФОТО)https://racurs.ua/n180089-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-drujkovke-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, вранці завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто, — зазначив Кириленко. — Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила.
Чиновник наголошує, що Дружківка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, проте воно постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористів.
Воювати проти цивільних — звична тактика окупантів, — наголошує Кириленко. — Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтеся!
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