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Последствия российского ракетного удара, фото: Павел Кириленко

Рашисты нанесли ракетный удар по Дружковке (ФОТО)

19 фев 2023, 09:28
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Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, вранці завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто, — зазначив Кириленко. — Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила.

Чиновник наголошує, що Дружківка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, проте воно постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористів.

Воювати проти цивільних — звична тактика окупантів, — наголошує Кириленко. — Не наражайте себе на небезпеку — евакуюйтеся!

Наслідки російського ракетного удару, фото: Павло Кириленко

Источник: Ракурс


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