Наслідки російського ракетного удару, фото: Павло Кириленко

https://racurs.ua/ua/n180089-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-drujkivci-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 19 лютого, вранці завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто, — зазначив Кириленко. — Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила.

Чиновник наголошує, що Дружківка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, проте воно постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористів.