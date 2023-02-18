США офіційно встановили - росія скоїла злочини проти людяності в Україні

https://racurs.ua/ua/n180080-ssha-oficiyno-vstanovyly-rosiya-skoyila-zlochyny-proty-ludyanosti-v-ukrayini.html

Ракурс

Уряд США офіційно встановив, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну скоїла злочини проти людяності.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявила віце-президент США Камала Харріс, пише CNN.

І я кажу всім тим, хто скоїв ці злочини, та їхнім начальникам, які замішані у цих злочинах: ви будете притягнуті до відповідальності, — заявила Харріс.

Як приклади таких злочинів Харріс навела вбивства мирних жителів у Бучі, удари по пологовому будинку та драмтеатру в Маріуполі, сексуалізоване насильство над чотирирічною дівчинкою на Київщині з боку російського військовослужбовця.

Варварство і нелюдяність, — сказав Харріс.

Віце-президент США додала, що російська влада насильно депортувала сотні тисяч людей з України до росії, включаючи дітей.

Нагадаємо, Україна та країни Заходу мають намір створити спеціальний трибунал, який розслідуватиме дії росії в Україні.

Наприкінці листопада 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз планує створити спеціальний суд за підтримки ООН для розслідування воєнних злочинів рф. Лідери країн «Великої сімки» за підсумками саміту у грудні пообіцяли, що президента рф володимира путіна притягнуть до відповідальності за вторгнення в Україну. Але поки що неясно, чи зможуть країни Заходу зробити це, зазначає CNN.

Воєнний злочин чи злочин проти людяності — у чому різниця?

росія скоїла злочини проти людяності в Україні. Під час війни це словосполучення регулярно використовується як синонім іншого — «воєнні злочини». Але між цими поняттями є різниця.

Як пояснює ООН, злочин проти людяності може мати місце під час війни чи миру, він не обов’язково має бути пов’язаний із збройним конфліктом. Наприклад, сексуальне рабство є злочином проти людства.

Воєнний злочин відбувається лише під час збройного конфлікту. Приклад воєнного злочину — вбивство солдатом беззбройного мирного жителя у зоні бойових дій.