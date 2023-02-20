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Более 1,3 тыс. детей пострадали в результате российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

Уже 926 детей ранены в Украине в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

20 фев 2023, 09:11
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В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинула вже 461 дитина, ще 926 дітей було поранено.





Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 445;
  • Харківській області — 272;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 89;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, вчора, 19 лютого, внаслідок обстрілу ворогом села Бургунка Херсонської області поранено двох хлопчиків віком вісім та 13 років.

Понад 1,3 тис. дітей постраждали внаслідок російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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