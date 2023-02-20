Более 1,3 тыс. детей пострадали в результате российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n180118-uje-926-detey-raneny-v-ukraine-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

Ракурс

В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинула вже 461 дитина, ще 926 дітей було поранено.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 445;

Харківській області — 272;

Київській області — 123;

Херсонській області — 89;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, вчора, 19 лютого, внаслідок обстрілу ворогом села Бургунка Херсонської області поранено двох хлопчиків віком вісім та 13 років.