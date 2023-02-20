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Более 1,3 тыс. детей пострадали в результате российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора
Уже 926 детей ранены в Украине в результате российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180118-uje-926-detey-raneny-v-ukraine-v-rezultate-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинула вже 461 дитина, ще 926 дітей було поранено.
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 445;
- Харківській області — 272;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 89;
- Запорізькій області — 84;
- Миколаївській області — 83;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 64.
Зокрема, вчора, 19 лютого, внаслідок обстрілу ворогом села Бургунка Херсонської області поранено двох хлопчиків віком вісім та 13 років.
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