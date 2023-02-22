Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ уничтожили уже более 145 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

620 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

22 фев 2023, 08:50
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 145 тис. 60 рашистів. За добу цей показник зріс на 620 осіб.





Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 334 танки;
  • 6 тис. 569 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 345 одиниць артилерійських систем;
  • 471 одиницю РСЗВ;
  • 243 одиниці засобів ППО;
  • 299 літаків;
  • 287 гелікоптерів;
  • 2 тис. 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 212 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 226 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров