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ВСУ уничтожили уже более 145 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
620 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n180194-620-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 145 тис. 60 рашистів. За добу цей показник зріс на 620 осіб.
Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 334 танки;
- 6 тис. 569 бойових броньованих машин;
- 2 тис. 345 одиниць артилерійських систем;
- 471 одиницю РСЗВ;
- 243 одиниці засобів ППО;
- 299 літаків;
- 287 гелікоптерів;
- 2 тис. 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 212 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 226 одиниць спеціальної техніки.
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