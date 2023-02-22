ЗСУ знищили вже понад 145 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180194-620-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 145 тис. 60 рашистів. За добу цей показник зріс на 620 осіб.

Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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