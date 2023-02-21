У Новосибірськ прийшов борт із сотнею ліквідованих в Україні росіян (ВІДЕО)

У Новосибірськ прийшов борт із сотнею ліквідованих в Україні росіян

https://racurs.ua/ua/n180192-u-novosybirsk-pryyshov-bort-iz-sotneu-likvidovanyh-v-ukrayini-rosiyan-video.html

Ракурс

Телеграм-канал «Любити Новосибірськ» 21 лютого опублікував відео, на якому показано близько 100 трун з тілами убитих в Україні. Відео зняли, як повідомлялося, в аеропорту Толмачево.

Телеграм-канал «Любити Новосибірськ» повідомив, що запис надіслали їм через бот.

На трунах прикріплено свідоцтва про смерть, одне з них з ім’ям Сергія Вікторовича Юмашева, якого ЗСУ ліквідували 27 січня під Бахмутом, було знято великим планом.

У новосибірському аеропорту назвали повідомлення про привезені в Толмачово труни «недостовірною інформацією».

Приміщення, яке транслюється на даному відео, не належить і не знаходиться на території аеропорту Толмачеве, — заявили представники аеропорту виданню «Підйом».

«Любити Новосибірськ» знайшов дані про заборгованість Сергія Вікторовича Юмашева з Хакасії в базі Федеральної служби судових приставів. «Сибір Реалії», своєю чергою, вдалося зв’язатися з однокласниками Юмашева, які розповіли, що його тіло привезуть до рідного села Аршанове 25 лютого.

У середині лютого «Російська служба Бі-бі-сі» та «Медіазону», які разом із командою волонтерів з відкритих джерел збирають інформацію про загиблих в Україні російських військових, повідомили про зростання з початку 2023 року кількості втрат армії рф.

За перші два тижні лютого журналістам удалося підтвердити імена 1 тис. 679 загиблих. Це, за даними Бі-Бі-Сі, найбільший приріст втрат російських військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Західні експерти та представники української сторони також повідомляли про великі втрати, які російські війська зазнають під час спроби наступу на Донбасі.