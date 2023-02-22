Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Олег Волошин, фото: Mind

Нардеп Волошин написал заявление о сложении мандата — Стефанчук (ФОТО)

22 фев 2023, 12:43
999

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата.





Про це сьогодні 22 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши відповідне фото.

Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України, — зазначив Стефанчук. — Із розглядом заяви Український Парламент затягувати не буде.

Фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, про те, що Волошин написав заяву про складання мандатів, стало відомо наприкінці січня.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров