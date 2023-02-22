Олег Волошин, фото: Mind

https://racurs.ua/n180202-nardep-voloshin-napisal-zayavlenie-o-slojenii-mandata-stefanchuk-foto.html

Ракурс

Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата.

Про це сьогодні 22 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши відповідне фото.

Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України, — зазначив Стефанчук. — Із розглядом заяви Український Парламент затягувати не буде.

Нагадаємо, про те, що Волошин написав заяву про складання мандатів, стало відомо наприкінці січня.