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Ракурс
Олег Волошин, фото: Mind

Нардеп Волошин написав заяву про складання мандата — Стефанчук (ФОТО)

22 лют 2023, 12:43
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Народний депутат від забороненої ОПЗЖ Олег Волошин написав заяву про складання мандата.





Про це сьогодні 22 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, опублікувавши відповідне фото.

Заява про складання повноважень народного депутата України надійшла до Верховної Ради України. У відповідності до Конституції України, — зазначив Стефанчук. — Із розглядом заяви Український Парламент затягувати не буде.

Фото: Руслан Стефанчук

Нагадаємо, про те, що Волошин написав заяву про складання мандатів, стало відомо наприкінці січня.

Джерело: Ракурс


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