Зеленский вручил звание Героя Украины защитникам. Фото: ОПУ

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, вручив державні нагороди українським захисникам.

У Києві на Софійській площі в річницю повномасштабного вторгнення росії глава держави подякував усім захисникам та захисницям, а також усім українцям, який кожен на своєму місці протистоїть агресору. Також він вручив звання Героя України бійцям. Про це йшлося в трансляції заходу «Лютий. Рік. Незламність».

Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність! Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла пам’ять усім, чиє життя забрала ця війна, — заявив президент.

Частину нагород український лідер вручив посмертно. Також Зеленський присвоїв почесні звання військовослужбовцям і цивільним громадянам, а також передав бойові прапори військовим частинам Збройних сил та штурмовим бригадам «Гвардії наступу».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода Франції, яку присуджують за особливі військові або цивільні заслуги.