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Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України українським захисникам (ФОТО)

24 лют 2023, 13:19
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 лютого, вручив державні нагороди українським захисникам.





У Києві на Софійській площі в річницю повномасштабного вторгнення росії глава держави подякував усім захисникам та захисницям, а також усім українцям, який кожен на своєму місці протистоїть агресору. Також він вручив звання Героя України бійцям. Про це йшлося в трансляції заходу «Лютий. Рік. Незламність».

Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність! Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла пам’ять усім, чиє життя забрала ця війна, — заявив президент.

Частину нагород український лідер вручив посмертно. Також Зеленський присвоїв почесні звання військовослужбовцям і цивільним громадянам, а також передав бойові прапори військовим частинам Збройних сил та штурмовим бригадам «Гвардії наступу».

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Зеленський вручив звання Героя України захисникам. Фото: ОПУ

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нагородив українського лідера Володимира Зеленського орденом Почесного легіону. Це найвища нагорода Франції, яку присуджують за особливі військові або цивільні заслуги.

Джерело: Ракурс


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