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Рада прекратила полномочия еще трех нардепов. Фото: ВРУ
Рада прекратила полномочия еще трех нардепов (ФОТО)https://racurs.ua/n180280-rada-prekratila-polnomochiya-esche-treh-nardepov-foto.htmlРакурс
Верховна Рада 24 лютого достроково припинила повноваження ще трьох народних депутатів.
Парламент позбавив мандатів нардепів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина. За припинення повноважень Солода проголосували 325 нардепів, Королевської — 332 нардепи, а за Волошина дали 330 голосів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Через те, що найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові, — опублікував він фото з парламенту.
Железняк додав, Верховна Рада оновила рекорд і зараз у парламенті залишилося 405 нардепів.
Нагадаємо, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод вирішили скласти мандати. Голова Верховної Ради вже отримав заяви нардепів від ОПЗЖ.
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